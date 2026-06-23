Die Übernahme stärkt die Marktpräsenz in Florida und schafft die Grundlage für den Ausbau von KI-gestützten Reinigungs-, Inspektions- und Wartungsdienstleistungen mit Drohnen in einem jedes Jahr um fast 17 % wachsenden Markt

Vancouver, British Columbia, (23. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit dem Kauf der in Florida ansässigen Green Earth Powerwashing LLC seine 24. Akquisition im Bereich Drone-as-a-Service abgeschlossen hat. Dabei handelt es sich um ein Franchisesystem mit einem firmeneigenen Betrieb und Franchise-Einheiten, die laufende Royalty-Gebühren zahlen. Das 2010 gegründete Unternehmen, das 2020 den Franchise-Betrieb aufnahm, verfügt über einen firmeneigenen Standort in West Palm Beach sowie von Franchisenehmern betriebene Standorte in Zentral- und Südflorida. Green Earth bietet Außenreinigungs- und Immobilienwartungsdienste für lokale Kommunalverwaltungen und gewerbliche Unternehmen an. Die Übernahme ist die achte Akquisition von ZenaTech in Florida. Sie stärkt die Marktpräsenz des Unternehmens und erweitert das Drone-as-a-Service-Netzwerk um eine skalierbare Franchise-Plattform für Hochdruckreinigung, was zukünftige Expansionsmöglichkeiten eröffnet.

"Die Übernahme von Green Earth Powerwashing ist eine weitere strategische Ergänzung unseres Drone-as-a-Service-Geschäfts. Sie verschafft uns einen etablierten Kundenstamm und geschulte Betreiber und erweitert unsere skalierbare Plattform durch Knowhow im Bereich Franchising, wodurch wir die Einführung drohnengestützter Dienstleistungen beschleunigen können", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Mit seinen mehr als einem Jahrzehnt an bestehenden Geschäfts- und Kundenbeziehungen in ganz Florida stärkt Green Earth unsere regionale Präsenz und treibt unsere Vision voran, eine First-Mover-Plattform im Bereich drohnengestützter Dienstleistungen wie Reinigungsarbeiten, die wir automatisieren und skalieren können, aufzubauen. Als eines der am schnellsten wachsenden Segmente im Bereich kommerzieller Drohnen, mit einem jährlichen Wachstum von nahezu 17 %, sehen wir eine bedeutende Chance für die KI-gestützte Reinigung mit Drohnen. Damit können wir schnellere, sicherere und kostengünstigere automatisierte Instandhaltungslösungen für Behörden, Immobilienverwalter und Eigentümer von Gewerbeimmobilien in unserem globalen Netzwerk anbieten."

Die Standorte von Green Earth Powerwashing bieten Außenreinigung und Immobilieninstandhaltung für eine Vielzahl von Immobilienverwaltern, Kommunen, Eigentümern von Gewerbeimmobilien, Betreibern im Gastgewerbe und Kunden aus Wohnungseigentümergemeinschaften an. Das Unternehmen bietet Hochdruckreinigung, Dachreinigung, Fassadenreinigung, Betonreinigung und damit verbundene Instandhaltungsdienstleistungen. Dabei setzt es auf umweltverträgliche Reinigungsverfahren und ein Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Dienstleistungen. Durch seine Franchisestruktur hat Green Earth eine Plattform für eine Expansion in weitere Regionen geschaffen und gewährleistet gleichzeitig einheitliche Servicestandards und beständige Kundenbeziehungen.

Das Management von ZenaTech ist davon überzeugt, dass es in den großen Ballungsräumen der USA und weltweit langfristig große Chancen für die Drone-as-a-Service-Hochdruckreinigung gibt. In Florida gehören zu diesen Märkten Miami, Orlando, Tampa und Fort Lauderdale, wo eine hohe Dichte an Gewerbegebäuden, Wohnhochhäusern, Hotels und gemischt genutzten Immobilienkomplexen eine regelmäßige Außenreinigung und Instandhaltung erfordert. Durch die Integration von Drohnen in den Betrieb von Green Earth erwartet ZenaTech eine Verbesserung der Sicherheit, Effizienz, Servicequalität und Wirtschaftlichkeit, insbesondere bei Hochhäusern und schwer zugänglichen Objekten.

Der globale Markt für die Hochdruckreinigung mit Drohnen fällt unter die breitere Kategorie der Drohnen-Reinigungsdienstleistungen, deren Marktwert im Jahr 2024 bei etwa 5,17 Mrd. USD lag und die laut dem Marktanalysten Valuates Reports bis 2031 voraussichtlich über 15,2 Mrd. $ erreichen wird - bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 17 %, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach sicheren, effizienten und kostengünstigen Instandhaltungslösungen.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech bietet Unternehmens- und Behördenkunden einen abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft - ohne die Kosten oder den betrieblichen Aufwand, die mit dem Besitz einer Drohne verbunden sind. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die derzeit noch Low-Tech- und unzureichend digitalisierte Prozesse nutzen, die reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk mit Standorten in Gemeinden auf, das sich auf bestehende Kunden und Umsätze stützt. Dies ermöglicht eine Drohnenintegration der nächsten Generation, die Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit bietet.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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