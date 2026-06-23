Münster (ots) -Abschluss geschafft, Reise geplant? Welche Versicherungen beim ersten großen Abenteuer wichtig sind und worauf vor dem Start ins Ausland geachtet werden sollte.Die letzten Prüfungen sind geschrieben, der Schulabschluss in der Tasche: Für viele junge Menschen bedeutet das in diesen Wochen den Startschuss für einen Auslandsaufenthalt. Ob Sprachkurs, ein Au-Pair-Einsatz, Work & Travel oder der erste Backpacking-Trip: Wer gut vorbereitet starten will, darf nicht nur an Route und Budget denken, sondern auch an den passenden Versicherungsschutz.Die wichtigsten Versicherungen im ÜberblickJe nach Reisedauer und Aktivität unterscheiden sich die Risiken und damit auch der Versicherungsbedarf. Dennoch gibt es einige Versicherungen, die bei keiner Auslandsreise fehlen dürfen.AuslandskrankenversicherungSie ist unverzichtbar, da die gesetzliche Krankenversicherung im Ausland oft nur eingeschränkt oder gar nicht greift. Eine Auslandskrankenversicherung übernimmt notwendige Arzt-, Arznei- oder Krankenhauskosten und kommt im Ernstfall auch für kostspielige Rücktransporte auf. Wichtig ist, dass die Versicherung zur Dauer des Aufenthalts passt. Eine Langzeit-Versicherung ist ab einem Aufenthalt von mehr als acht Wochen notwendig. Fehlt der Versicherungsschutz, kann es teuer werden - vor allem, weil die Behandlungskosten außerhalb Deutschlands mitunter deutlich höher ausfallen.Private HaftpflichtversicherungWerden im Ausland Schäden an fremdem Eigentum oder Personen verursacht, können hohe Kosten entstehen. "Schülerinnen und Schüler sind im Normalfall noch über die Haftpflichtversicherung der Eltern abgesichert. Vor Reisebeginn muss deshalb unbedingt geprüft werden, ob der Versicherungsschutz weiterhin besteht und ob es zeitliche oder regionale Begrenzungen gelten", rät LVM-Versicherungsexpertin Lisa Killmann.Reiserücktrittsversicherung"Damit der Vorfreude auf die erste große Reise nichts im Weg steht, empfehle ich, eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung abzuschließen", sagt Michael Kürten, LVM-Experte für die Sachversicherung. Sie greift, wenn die Reise aus bestimmten Gründen nicht angetreten, verschoben oder vorzeitig beendet wird. So bietet sie bei plötzlichen, schweren Erkrankungen, Unfällen oder auch Sterbefällen innerhalb der Familie finanzielle Absicherung. Die Versicherung übernimmt auch Kosten für verpasste Anschlussverbindungen mit Flugzeug, Schiff oderZug, wenn diese aufgrund erheblicher Verspätungen im öffentlichen Verkehr nicht erreicht werden. Zudem erstattet sie zusätzliche Reisekosten, etwa wenn bei einer kurzfristigen Absage einer mitreisenden Person die Kosten für ein Doppelzimmer allein getragen werden müssen.Private UnfallversicherungDass die erste große Auslandsreise nach dem Schulabschluss mit besonderen Risiken verbunden ist, unterschätzen junge Reisende oft: Ungewohnte Umgebungen, lange Aufenthalte und neue Aktivitäten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden oder einen Unfall zu erleiden. Schnell entstehen dabei hohe Kosten - vor allem im Ausland, wo medizinische Behandlungen oder Rücktransporte deutlich teurer ausfallen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig vorzusorgen. Eine passende Absicherung sorgt dafür, dass gesundheitliche Probleme nicht zusätzlich zur finanziell belasten. Die private Unfallversicherung organisiert im Ernstfall den Rücktransport oder bietet Leistungen, die die Rückkehr in den Alltag erleichtern. Bestehenden Schutz prüfen Viele Schulabgänger sind noch über ihre Eltern versichert. Vor der Reise sollte daher geprüft werden, ob dieser Schutz auch im Ausland gilt und wie lange die Mitversicherung besteht. Auch Fragen nach dem Schutz bei Arbeit, einem Praktikum oder Freiwilligendienst sowie Länder- und Tätigkeitseinschränkungen müssen gestellt werden.An die Zukunft denkenUnabhängig von Reiseplänen ist die Berufsunfähigkeitsversicherung für Schulabgänger ein wichtiges Thema. Sie sichert das Einkommen ab, wenn aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft keine Arbeit mehr möglich ist oder der angestrebte Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann - etwa infolge einer schweren Krankheit oder eines Unfalls. Gerade vor dem Start ins Studium, in die Ausbildung oder das Berufsleben ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit dieser Absicherung zu befassen. Denn wer früh einsteigt, profitiert meist von günstigen Beiträgen und einem unkomplizierteren Gesundheitscheck.Gut vorbereitet ins AbenteuerFest steht: Vor der ersten Auslandsreise lohnt sich ein genauer Blick auf den bestehenden Versicherungsschutz und den eigenen Bedarf. Wer Leistungen, Gültigkeit und mögliche Lücken prüft und Angebote bewusst vergleicht, ist klar im Vorteil. Sinnvoll ist es auch, die Planung gemeinsam mit vertrauten Erwachsenen anzugehen. Vor allem eine persönliche Beratung in einer Versicherungsagentur sorgt für Klarheit, sodass sich die Reise gut abgesichert und unbeschwert genießen lässt.Für weitere Informationen:Carmen MolitorPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitAbteilung KommunikationLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-2991c.molitor@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20033/6300506