Eigentlich wollte die Nasa Gesteinsproben vom Mars zur Erde bringen, um darin nach Hinweisen auf Leben zu suchen. Nun werden die Proben dort bleiben. Stattdessen wird eine chinesische Mission wohl das Rennen machen. Wie es dazu kam. Für die meisten Menschen sind Steine einfach nur Steine. Für Geolog:innen sind sie hingegen Zeitkapseln, die ihnen Aufschluss über den Zustand des Planeten genau in dem Moment geben können, als sie entstanden sind. Jahrzehntelang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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