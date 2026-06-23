Volkswagen und Energie-Tochter Elli haben vor wenigen Wochen ihre V2G-Ambitionen für Deutschland kundgetan. Auf der Power2Drive-Messe nennen die Wolfsburger jetzt wichtige Eckpunkte. Klar ist nun etwa, dass das Bidi-Paket zunächst für VW, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Cupra kommt. Und dass The Mobility House als Technologiedienstleister an Bord ist. Mit Volkswagen hat ein weiterer Autohersteller den Start eines Vehicle-to-Grid-(V2G)-Angebots noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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