München (ots) -Die neue Datenaustauschfunktion bündelt relevante Leistungsdaten an einem Ort - individuell zugeschnitten auf jede Rolle.TWAICE stellt heute das Storage Dashboard, eine neue Berichtsebene der TWAICE-Analyseplattform für Batteriespeicher, vor. Sie zeigt Betriebsteams, Asset Managern, Führungskräften und externen Partnern rollenspezifische Leistungsdaten in passender Detailtiefe und in Echtzeit.Die meisten BESS-Teams kombinieren allgemeine Business-Intelligence-Tools wie Grafana als auch Power BI, führen Daten aus SCADA, EMS und Tabellen zusammen oder entwickeln Analysen intern. Dabei stoßen sie immer wieder auf dieselbe Herausforderung: Jedes Team berechnet KPIs anders. Dadurch lassen sich Standorte, Vertragspartner oder Berichtszeiträume kaum zuverlässig vergleichen. Die Folgen zeigen sich im Betrieb: Reporting ist manuell und zeitaufwendig. In der "BESS Pros"-Umfrage (https://www.twaice.com/guides-reports/bess-pros-survey-report-2026) von TWAICE gaben 47 % der Befragten an, dass der Aufbau und die Pflege von Dashboards und Datenpipelines einen erheblichen Aufwand erfordern. 41 % nannten die Berichterstattung an Stakeholder als eine ihrer zeitaufwändigsten Aufgaben.Das Storage Dashboard setzt genau hier an. Nutzer können Ansichten für verschiedene Rollen erstellen und alle wichtigen Informationen an einem Ort bündeln: BESS-spezifische KPIs wie nutzbare Energie, Verfügbarkeit und Ungleichgewichte sowie Visualisierungen von Leistungsflüssen, Standortpläne und Hierarchiediagramme. Jeder Stakeholder sieht genau die Daten, die für ihn relevant sind. Das Dashboard aktualisiert diese kontinuierlich mit Live-Daten - ohne manuelle Aufbereitung oder Abstimmung.Zudem erweitert das Storage Dashboard die Datenaustauschfunktionen von TWAICE. Es ergänzt die automatisierten Berichte für regelmäßige, strukturierte Reporting-Anforderungen und die Reporting-API, die TWAICE-Daten direkt an externe BI-Tools und interne Systeme überträgt. Jeder Beteiligte kann so mit derselben verlässlichen Datenquelle arbeiten, unabhängig von Rolle oder bevorzugten Tools."Wir haben das Storage Dashboard entwickelt, weil wir von Betreibern immer wieder dasselbe hörten: Sie ertrinken in Daten, doch es mangelt ihnen an Klarheit. Jeder Stakeholder möchte einen anderen Bericht und oft werden Kennzahlen unterschiedlich berechnet. Das kostet viel Zeit und Energie. Mit unserem Dashboard lässt sich dieses Problem einfach lösen", so Dr. Stephan Rohr, CEO von TWAICE."Mit dem neuen Storage Dashboard sehen wir alle nötigen Informationen an einem Ort, anstatt verschiedene Tools und Datenquellen durchforsten zu müssen. Das erleichtert die Überwachung unserer Anlagen erheblich und hilft uns, Performanceupdates schneller an andere Teams weiterzugeben", sagt Michael Munini, Technical Asset Management bei green flexibility.Das Storage Dashboard steht TWAICE-Kunden ab sofort als Teil der Analyseplattform für Batteriespeicher zur Verfügung.TWAICE auf der smarterE in MünchenTWAICE stellt das Dashboard in Live-Demos auf der smarterE Europe (Dienstag, 23. Juni - Donnerstag, 26. Juni) am Stand B0.336 vor. Interessierte erhalten so einen direkten Einblick in die neue Funktion.Termine der Live-Demos finden sich hier: https://www.twaice.com/event/the-smarter-e-europe-2026Pressekontakt:press@twaice.comOriginal-Content von: TWAICE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170488/6300529