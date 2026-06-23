Schweinfurt (ots) -- Das Teamevent im XXXL-Format macht sichtbar, wie wirkungsvoll XXXLutz die nachhaltige Ausbildung junger Menschen fördert.- Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Wir zeigen, was es bedeutet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihn sowie seine Stärken zu fördern und weiterzuentwickeln."- Teamgeist, Zusammenhalt, Motivation, gesellschaftliche Verantwortung: Das "Rookie Festival by XXXLutz" sorgt für einen unvergesslichen Tag mit bleibenden MomentenBereits zum 16. Mal hat die inhabergeführte XXXLutz Unternehmensgruppe ein dickes Ausrufezeichen hinter die Förderung ihrer jungen Talente gesetzt und ihre Rolle als Branchen-Primus unterstrichen: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl hatten mehr als 800 junge Menschen sowie deren Führungskräfte aus allen deutschen Standorten im mainfränkischen Schweinfurt zu ihrem "Rookie Festival" eingeladen. Seit der Azubi-Event-Premiere haben damit bereits weit über 12.000 junge Menschen an dem Festival teilgenommen. Für die Veranstaltung investierte XXXLutz zum wiederholten Male einen sechsstelligen Betrag.Schauplatz war, wie in den beiden Vorjahren, auch jetzt wieder das Naherholungsgebiet am Baggersee in Schweinfurt. Auf einer rund 40.000 Quadratmeter großen Eventfläche erwartete die Auszubildenden, die seit knapp einem Jahr Teil des Unternehmens sind, ein abwechslungsreiches Programm aus Team-Challenges, Sport, Networking und sozialem Engagement.CEO Alois Kobler eröffnet das Jubiläumsfestival"Unsere Ausbildung ist etwas ganz Besonderes - und genau das spiegelt auch dieses Rookie Festival wider. Genießt den Tag, nutzt die Gelegenheit zum Austausch und erlebt gemeinsam, was XXXLutz so besonders macht", sagte Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland, bei der Eröffnung auf der schwimmenden Bühne: "Unser Festival ist Ausdruck der besonderen Bedeutung, die Nachwuchsförderung und persönliche Entwicklung bei uns genießen. Und darauf sind wir sehr stolz!"Für die passende Atmosphäre sorgte anschließend ein DJ, der mit aktuellen Beats und sommerlichen Klängen den Festivaltag begleitete. Neben Spiel, Sport und Austausch stand auch gesellschaftliche Verantwortung im Fokus. So überreichte XXXLutz der Schweinfurter Kindertafel e. V. eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. Peter Kruse und Stefan Labus nahmen den symbolischen Scheck entgegen."Wir bedanken uns herzlich bei XXXLutz für die erneute großzügige Spende. Diese Unterstützung hilft uns ganz konkret dabei, Kinder aus Schweinfurt und Umgebung zuverlässig zu versorgen - zum Beispiel mit einem gesunden Frühstück mit belegten Broten, frischer Rohkost und Getränken. Für viele Kinder ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern ein wichtiger Beitrag für einen guten Start in den Tag. Umso mehr freut uns diese Hilfe von XXXLutz und die damit verbundene Anerkennung unserer Arbeit", erklärten die Vertreter der Kindertafel, die damit von XXXLutz bereits 12.500 Euro erhalten haben.Ein besonderer Programmpunkt war zudem die Podiumsdiskussion "Dein Werdegang von der Ausbildung bis jetzt" - mit Vertreterinnen und Vertretern von XXXLutz, der Stadt Schweinfurt und der Schweinfurter Kindertafel. Für die Stadt Schweinfurt war die zweite Bürgermeisterin Christiane Michal-Zaiser auf dem Podium; sie sprach mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über ihren eigenen Karriereweg und gab ihnen einen Impuls für den Start ins Berufsleben mit auf den Weg: "Bei allem Fleiß und aller Genauigkeit kann ich Euch mit auf den Weg geben, dass es mir gutgetan hat, auch mal Fünfe grade sein zu lassen. Schaut über den Tellerrand hinaus, nehmt auch unbequeme Dinge an - diese zu lösen, ist ein tolles Gefühl", sagte Christiane Michal-Zaiser.XXXL-Nachwuchsförderung mit PerspektiveDer Begriff "Rookie" stammt ursprünglich aus dem US-Profisport und beschreibt Talente in ihrem ersten Jahr auf höchstem Niveau. An diesem Gedanken orientiert sich auch das Nachwuchskonzept von XXXLutz. Aus dem früheren "Azubi Start Event" entwickelte sich das heutige "Rookie Festival", das den Einstieg in die Berufswelt mit persönlicher Weiterentwicklung und Vernetzung verbindet.Mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens wandte sich Kobler an die Auszubildenden: "In den vergangenen Monaten habt ihr unser Unternehmen kennengelernt. Wir möchten euch die besten Voraussetzungen bieten, um eure Stärken weiterzuentwickeln und euren eigenen beruflichen Weg erfolgreich zu gestalten. Unser nachhaltiges und gesundes Wachstum eröffnet euch vielfältige Perspektiven - vom Einstieg bis hin zu verantwortungsvollen Fach- und Führungsaufgaben. Gleichzeitig stehen wir für eine Ausbildung, die individuell fördert und jedem die Möglichkeit gibt, sein Potenzial voll auszuschöpfen."Dabei verwies der CEO auch auf die Entwicklung des Unternehmens: XXXLutz habe frühzeitig die Chancen der Digitalisierung erkannt und als erster großer Möbelhändler Deutschlands auf einen eigenen Online-Shop gesetzt. Heute sei die Verbindung von stationärem Handel und E-Commerce ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Längst betreibt XXXLutz mit seiner enormen Reichweite einen eigenen Marktplatz und gibt bei der Vermarktung digitaler Flächen den Takt vor. "Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden gemeinsam mit unseren Partnern auf allen Kanälen erreichbar sein - und zugleich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein verlässlicher Arbeitgeber, der individuelle Entwicklung und langfristige Karrierewege ermöglicht", sagte Kobler.Rund 20 Ausbildungsberufe und vielfältige EntwicklungsmöglichkeitenAktuell bildet XXXLutz in rund 20 verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Hinzu kommen duale Studiengänge sowie individuelle Förderprogramme wie "Fit4Future" für angehende Führungskräfte. Ergänzt wird das Angebot durch sechs unternehmenseigene Schulungsakademien und Kompetenzzentren.Die mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Rookie Festivals stammen aus über 40 Nationen. Der Frauenanteil liegt bei 45 Prozent. "Wir entwickeln uns inhaltlich konsequent weiter und investieren gezielt in die Personalentwicklung. Veranstaltungen wie das Rookie Festival leisten dazu einen wichtigen Beitrag", sagten die Moderatorin Olivia Illig (Teamleitung Personalentwicklung) und Hauptorganisator Tobias Barthel (Leitung Aus- und Weiterbildung).Besonders der Austausch mit Auszubildenden aus anderen Häusern und Unternehmensbereichen sowie die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen fördere die persönliche und berufliche Entwicklung. "Auch wenn heute der Spaß im Vordergrund steht, steckt hinter dem Rookie Festival ein klarer Entwicklungsansatz: Vernetzung, Teamarbeit und das Lernen voneinander stärken die Kompetenzen, die im Berufsalltag entscheidend sind", sagten Illig und Barthel. Premiere beim Rookie Festival feierte die "Kopf- und Kreativwerkstatt". In der Kreativ-Werkstatt war beim DIY-Programm Geschick gefragt - etwa beim individuellen Gestalten von Jutebeuteln. In der Kopf-Werkstatt standen Kurzvorträge und interaktive Wissensvermittlung zu Themen, die junge Menschen bewegen, auf der Agenda.Teamgeist und gemeinsame Herausforderungen im MittelpunktDie zentralen Unternehmenswerte von XXXLutz - Teamgeist, Verantwortung, Zielorientierung und persönliche Entwicklung - standen auch beim diesjährigen Rookie Festival im Fokus. Rund um den Baggersee entstand dafür eine etwa 40.000 Quadratmeter große Teambuilding-Arena. An zahlreichen Stationen galt es, gemeinsam Herausforderungen zu meistern und spielerisch Erfolge zu erzielen. Neben klassischen Aktivitäten an Land sorgte das Wasser für willkommene Abkühlung - etwa beim Stand-up-Paddling oder mit den Tretbooten.Für Abwechslung sorgten unter anderem Beach-Volleyball, ein großer Lebend-kicker sowie Geschicklichkeits- und Konzentrationsaufgaben wie XXXL-Jenga oder der Parcours im Hochseilgarten. Überall standen Zusammenarbeit, Kommunikation und Teamgeist im Mittelpunkt.Mit der 16. Auflage des Rookie Festivals setzt XXXLutz seine langjährige Tradition der Nachwuchsförderung fort. Mehr als 12.000 junge Menschen haben seit der Premiere bereits an dem Format teilgenommen - ein deutliches Zeichen für die nachhaltige Investition des Unternehmens in seine Fach- und Führungskräfte von morgen. Und es geht genau so weiter: Auch im neuen Ausbildungsjahr werden wieder 1.000 Azubis an Bord von XXXLutz gehen. Bewerben geht im Handumdrehen und funktioniert online: karriere.xxxlutz.de.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.600 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6300544