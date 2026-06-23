© Foto: Dall-EDer Absturz von Tech- und KI-Aktien reißt den Kryptomarkt mit nach unten und lässt Bitcoin unter 63.000 US-Dollar und Ethereum unter 1.700 US-Dollar fallen. Der Ausverkauf an den internationalen Technologiebörsen hat den Kryptomarkt am Dienstag mit voller Wucht erfasst. Bitcoin notierte am Dienstagmittag bei 62.382 US-Dollar und damit 2,7 Prozent tiefer als am Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Minus bereits auf 6,6 Prozent. Noch stärker unter Druck steht Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung verliert innerhalb von 24 Stunden 5,5 Prozent und liegt auf Wochenbasis 8,35 Prozent im Minus bei nur noch 1.650 US-Dollar. Besonders heftig trifft der Abverkauf auch die Altcoins Solana und …
Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,SOL~USD,HYPE~EURDen vollständigen Artikel lesen
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