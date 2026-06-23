Der Premiumimmobilienmarkt in Italien entwickelt sich zunehmend zweigeteilt: So geraten sanierungsbedürftige Objekte in einfachen Lagen unter Druck, wohingegen energieeffiziente Top-Immobilien an Wert zulegen. Welche Regionen besonders gefragt sind, zeigt ein neuer Marktbericht von Engel & Völkers. Engel & Völkers hat den aktuellen Marktbericht für den italienischen Luxusimmobilienmarkt vorgestellt. Demnach zeigt sich der Markt für Objekte in einfachen Lagen mit Modernisierungsbedarf zunehmend schwierig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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