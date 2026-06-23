Eine starke Outperformance ist auch ohne Expertenwissen und mit wenig Aufwand möglich. Der Trend-Signal-Indikator (TSI) überzeugt auf ganzer Linie. Beim TSI-Premium-System wurde bereits der nächste Depotrekord erreicht: 123 Prozent Gewinn in nur 6 Monaten. In der gerade erschienenen Ausgabe werden wieder neue Einstiegschancen mit trendstarken Neukäufen aus dem Tech- und Chip-Sektor präsentiert. Zusätzlich lockt der "Tipp der Woche" mit attraktiven Renditechancen.Die Börsen stehen derzeit unter politischem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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