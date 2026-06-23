Mehr als 10.000 Euro auf dem Girokonto? Bei jedem achten Erwachsenen ist das Realität - trotz fehlender Zinsen und Inflation. Doch woanders ist das Geld deutlich besser aufgehoben, wie Verbraucherschützer verraten. Mehr Menschen als noch im vergangenen Jahr bunkern viel Geld auf ihren Girokonten. In einer repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des Kreditvergleichsportals Smava erstellt hat, gab jeder Achte (13,0 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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