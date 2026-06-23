Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet, erhöhte die Bank of Japan letzte Woche den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1%, den höchsten Stand seit 1995, so Postbank Research.Diese Woche würden sich die Daten aus Japan auf die vorläufigen PMIs, den Tokioter Verbraucherpreisindex (CPI) und die Ausgabenindikatoren konzentrieren. Dies solle zeigen, ob die Binnenkonjunktur widerstandsfähig bleibe, während die Bank of Japan ihre Politik schrittweise normalisiere. Am Dienstag sollten die vorläufigen S&P Global PMIs zeigen, ob die Dynamik im verarbeitenden Gewerbe abkühlt (erwartet bei 53,6 gegenüber 54,5 im Mai), während sich die Dienstleistungen stabilisieren würden (erwartet bei 50,3 gegenüber 50 im Mai). Die Zusammenfassung der Aussagen der Bank of Japan, ebenfalls am Dienstag fällig, werde weitere Hinweise darauf geben, wie die Entscheidungsträger nach der Signalisierung weiterer Zinserhöhungen in der letzten Woche vorgehen würden. Im weiteren Wochenverlauf dürften die Verbraucherpreise in Tokio einen frühen Hinweis auf die landesweiten Inflationstrends liefern, nachdem die Gesamtinflation in Tokio im Mai bei 1,4% im Jahresvergleich gelegen habe. Einzelhandelsumsätze am Ende der Woche sollten dann einen umfassenderen Überblick über die Haushaltsnachfrage und den Binnenkonsum geben. ...

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