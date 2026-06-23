© Foto: Sebastian Gollnow/dpaPorsche verschärft den Sparkurs: Modellpalette, IT-Sparte und Strukturen werden gestrafft, während Zölle, China-Flaute und E-Auto-Probleme die Margen drücken.Der deutsche Automobilhersteller Porsche AG weitet seine Kostensenkungsbemühungen durch Reduzierungen der Modellpalette und Umstrukturierungen der Organisation aus, da US-Zölle und eine schwächere Nachfrage in China weiterhin die Rentabilität belasten. In einem Brief an die Aktionäre am Dienstag erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Leiters, dass das Unternehmen Synergien innerhalb seiner Modellpalette nutzen werde, um die Entwicklungskosten zu senken. Porsche plant außerdem, die Produktion der geplanten vollelektrischen …
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