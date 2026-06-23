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Dow Jones News
23.06.2026 16:03 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Juni (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Juni (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 09:00 NL/Qiagen NV, HV 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 
     PROGNOSE: 85,5 
     zuvor:  84,9 
     Lagebeurteilung 
     PROGNOSE: 86,1 
     zuvor:  86,1 
     Geschäftserwartungen 
     PROGNOSE: 84,5 
     zuvor:  83,8 
  10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV 
*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei "International Bankers Forum" zu 
     digitalem Euro 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 12:00 EU/EZB, Konvergenzbericht 2026 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q 
     PROGNOSE:  -210,6 Mrd USD 
     4. Quartal: -190,7 Mrd USD 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai 
     PROGNOSE: +1,6% gg Vm 
     zuvor:  -6,2% gg Vm 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag 
  22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q 
*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests 
 
    - FR/IWF-Chefin Georgieva, Teilnahme an Paris Forum 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 09:31 ET (13:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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