DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 09:00 NL/Qiagen NV, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 85,5 zuvor: 84,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,1 zuvor: 86,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,5 zuvor: 83,8 10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV *** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei "International Bankers Forum" zu digitalem Euro 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Konvergenzbericht 2026 *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -210,6 Mrd USD 4. Quartal: -190,7 Mrd USD *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: -6,2% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag 22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q *** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests - FR/IWF-Chefin Georgieva, Teilnahme an Paris Forum ===

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June 23, 2026 09:31 ET (13:31 GMT)

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