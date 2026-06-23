München, Rotterdam (ots) -Die Partner vereinfachen die Bereitstellung gewerblicher Ladeinfrastruktur durch eine integrierte Lade- und Zahlungsplattform - Laden, Bezahlen und Management werden in einer nahtlos integrierten Plattform zusammengeführt.Tellus Power, ein Deep-Tech-Unternehmen, das bidirektionale Energieübertragungssysteme für die physische KI-Wirtschaft entwickelt, gab heute eine Partnerschaft mit Nayax Ltd., einer globalen Plattform für Handelslösungen und Zahlungsabwicklung, bekannt.Bei der Bereitstellung gewerblicher Ladeinfrastruktur müssen Betreiber häufig mehrere Anbieter für Ladehardware, Zahlungsabwicklung und Netzwerkmanagement koordinieren. Dies führt zu unnötiger Komplexität und verzögert die Inbetriebnahme. Durch die geringere Abhängigkeit von voneinander getrennten Systemen schafft die Partnerschaft sowohl für Ladeinfrastrukturbetreiber als auch für Fahrer ein nahtloseres Nutzungserlebnis.Die integrierte Lösung kombiniert den AC-Level-2-Lader von Tellus Power mit den Zahlungs- und Managementfunktionen von Nayax. Damit entsteht eine schlüsselfertige Lösung, die Bereitstellung, Betrieb und Monetarisierung für Ladeinfrastrukturbetreiber vereinfacht. Betreiber erhalten Lade-, Zahlungs- und Managementfunktionen aus einer Hand und behalten zugleich die Flexibilität, ihre bestehenden Anbieter über offene Industriestandards zu integrieren."Die nächste Wachstumsphase der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge wird von vollständig nahtlosen End-to-End-Lösungen geprägt sein", sagte Mike Calise, CEO von Tellus Power. "Betreiber suchen nach Technologien, die einfach funktionieren - mit Echtzeit-Telemetrie, reibungslosen Transaktionen und ohne unnötige Komplexität. Sie sollten nicht gezwungen sein, Ladehardware, Zahlungslösungen und Managementsoftware verschiedener Anbieter zusammenzufügen, um ein erfolgreiches Ladegeschäft aufzubauen und zu skalieren. Durch die Partnerschaft mit Nayax bündeln wir diese Funktionen auf einer einzigen Plattform. So können Betreiber schneller in den Markt eintreten, effizienter arbeiten und das nahtlose Nutzungserlebnis bieten, das ihre Kunden erwarten."Da die Nachfrage nach gewerblicher Ladeinfrastruktur weiter wächst, suchen Betreiber zunehmend nach Lösungen, die schnell bereitgestellt, effizient verwaltet und ohne zusätzliche Komplexität skaliert werden können. Die Partnerschaft zwischen Tellus Power und Nayax soll diese sich wandelnden Anforderungen durch einen stärker integrierten Ansatz für Laden, Bezahlen und Betrieb erfüllen."Bei Nayax ist es unser Ziel, Zahlungen und Management zum einfachsten Bestandteil jeder Ladeinfrastruktur zu machen - für jeden Betreiber und jeden Hardwarepartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Tellus Power ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was möglich wird, wenn ein fortschrittliches Ladegerät und eine offene Zahlungsplattform von Anfang an aufeinander abgestimmt sind. Wir sind stolz darauf, Betreibern weltweit dieses integrierte Nutzungserlebnis bieten zu können", sagte Jason Zarillo, President von Nayax Energy.In ganz Europa etablieren regulatorische Initiativen wie die AFIR einen leichter zugänglichen und benutzerfreundlicheren Ladevorgang als neuen Standard. Die Partnerschaft zwischen Tellus Power und Nayax unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, diese sich weiterentwickelnden Anforderungen zu erfüllen. Dazu werden AC-Laden, Zahlungen und Management in einer einzigen integrierten Plattform zusammengeführt, die die Bereitstellung vereinfacht und das Nutzungserlebnis für Fahrer verbessert.Tellus Power präsentiert seinen AC-Level-2-Lader mit den integrierten Zahlungs- und Managementfunktionen von Nayax auf der Power2Drive Europe 2026 in München in Halle C6 am Stand 155. Nayax zeigt das Ladegerät in Halle B6 am Stand 355.Pressekontakt:public performance, Miriam Piecuch, T +49 ((0)40 23 80 12 83, Mail mp@publicperformance.deOriginal-Content von: Tellus Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182883/6300629