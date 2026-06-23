Die DroneShield-Aktie rutscht weiter ab und markiert ein frisches Mehrmonatstief. Damit verschärft sich der bereits laufende Abwärtstrend sichtbar, obwohl das Thema Drohnenabwehr und elektronische Verteidigung grundsätzlich weiter hohe Aufmerksamkeit genießt. Der Chart sendet kurzfristig jedoch eine klare Botschaft: Solange die Käufer nicht zügig zurückkehren, bleibt weiteres Abwärtspotenzial einzuplanen. Abwärtstrend beschleunigt sich DroneShield ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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