Die Staatsverschuldung steigt weltweit seit Jahren deutlich an. Besonders in den USA, aber auch in vielen europäischen Ländern wachsen die Schuldenberge kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihr Vermögen langfristig vor Kaufkraftverlusten zu schützen. Häufig werden dabei Gold, Aktien und zunehmend auch Bitcoin als Alternativen zu klassischen Fiat-Geldanlagen genannt. Doch welche Anlageklasse eignet sich tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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