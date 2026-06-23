Viele Airlines bieten inzwischen Internet an Bord. Doch die angebotene Bandbreite reicht längst nicht immer für alle Netzaktivitäten. Das zeigt eine Marktanalyse. Worauf Passagiere achten können. Über den Wolken mit Freunden chatten oder die Lieblingsserie streamen: Internetpakete dafür lassen sich bei 14 der 25 Airlines mit großem Flugangebot in Deutschland hinzubuchen. Das hat das Vergleichsportal Verivox ermittelt. 2025 waren es noch 13 Airlines. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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