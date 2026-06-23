© Foto: wO-GeminiDurch den Waffenstillstand im Nahen Osten werden Millionen Barrel Rohöl entfesselt. Diese Flut trifft auf einen schon gesättigten Weltmarkt und könnte den Ölpreis einbrechen lassen.Die Zeichen im Nahen Osten stehen auf Deeskalation, und für die globalen Energiemärkte bedeutet dies das Ende einer künstlichen Verknappung. Nach dem Abschluss des Waffenstillstands fallen die Liefer-Einschränkungen weg und eine riesige Ölflut schwappt auf einen eigentlich bereits gut versorgten Markt. Insgesamt rund 150 Millionen Barrel Rohöl stehen bereit, um die globalen Märkte zu fluten, warnen Branchenanalysten. Laut Daten von Piper Sandler und Veson Nautical befinden sich 90 Millionen Barrel …
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