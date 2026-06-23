Vor Kurzem hatte die Bundesbauministerin Verena Hubertz eine Verlängerung der EH55-Plus-Förderung angekündigt. Nun ist es offiziell. Die Neubauförderung für EH-55-Effizienzhäuser läuft weiter, bis die Fördermittel vollständig aufgebraucht sind, höchstens aber bis zum Jahresende. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die Förderbank KfW hatten im Dezember die Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standards für Neubauten befristet wieder aufgelegt. Die Neubauförderung war ursprünglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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