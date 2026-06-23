Während Asien die Märkte in den Risk-off-Modus zwingt und Anleger nach Sicherheit suchen, profitiert ein US-Wert von einem der verlässlichsten Megatrends überhaupt - dem demografischen Wandel. Ein unaufhaltsamer Megatrend, Rekordzahlen und starke Chartsignale treffen aufeinander - die Chance, die Anleger jetzt nicht verpassen solltenIm Fokus steht ein US-Wert, der bislang kaum Beachtung findet - dabei liefert er seit Jahren beständiges Wachstum. Der Mega-Treiber ist glasklar: Die Bevölkerung altert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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