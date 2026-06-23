Die Rally bei Aktien rund um künstliche Intelligenz steht unter Druck. Nach starken Kursverlusten bei großen Technologiewerten wächst die Sorge, dass Anleger zu viel Zukunft bereits eingepreist haben. Besonders Halbleiter, Cloud Anbieter und Börsenneulinge geraten nun in den Fokus.Tech Werte unter Druck Der Ausverkauf an den Technologiemärkten hat sich am Dienstag, 23. Juni 2026, international fortgesetzt. Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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