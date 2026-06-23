Der Brasilianer Rafael Oliveira soll die Leitung des internationalen Brauereikonzerns im Oktober übernehmen. Nach Nominierung durch den Supervisory Board treffen die Aktionäre in einer außerordentlichen Versammlung am 5. August die endgültige Personalentscheidung.
Oliveira ist seit 2024 Chef von JDE Peet's, Kaffeesparte im Konzern KEURIG DR PEPPER. Zu Beginn seiner Karriere hatte Oliveira im Finanzsektor gearbeitet, unter anderem für GOLDMAN SACHS, später war er u. a. zehn Jahre lang Führungskraft bei KRAFT HEINZ.
Mit Wirkung zum 31. Mai 2026 hatte der Niederländer Dolf van den Brink nach knapp sechs Jahren den Posten des HEINEKEN-CEO verlassen (seit Januar bekannt). Dieser Schritt erfolgte, nachdem Aktionärsgruppen eine höhere Profitabilität gefordert hatten.
HEINEKEN holt zum ersten Mal einen externen Manager auf den Posten, zudem einen Branchenfremden. Die erste Marktreaktion ist heute dennoch positiv, die HEINEKEN-Aktie legt in Amsterdam 3 % zu. Auf Analystenseite blieb die Reaktion eher verhalten.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Oliveira ist seit 2024 Chef von JDE Peet's, Kaffeesparte im Konzern KEURIG DR PEPPER. Zu Beginn seiner Karriere hatte Oliveira im Finanzsektor gearbeitet, unter anderem für GOLDMAN SACHS, später war er u. a. zehn Jahre lang Führungskraft bei KRAFT HEINZ.
Mit Wirkung zum 31. Mai 2026 hatte der Niederländer Dolf van den Brink nach knapp sechs Jahren den Posten des HEINEKEN-CEO verlassen (seit Januar bekannt). Dieser Schritt erfolgte, nachdem Aktionärsgruppen eine höhere Profitabilität gefordert hatten.
HEINEKEN holt zum ersten Mal einen externen Manager auf den Posten, zudem einen Branchenfremden. Die erste Marktreaktion ist heute dennoch positiv, die HEINEKEN-Aktie legt in Amsterdam 3 % zu. Auf Analystenseite blieb die Reaktion eher verhalten.
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