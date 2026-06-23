Zodiac Gold: Millionen-Finanzierung befeuert massives Bohrprogramm in Liberia

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Zodiac Gold schließt eine überzeichnete Finanzierung über 5,6 Mio. CAD ab. Mit 9 Mio. CAD in der Kasse will das Unternehmen die Exploration auf dem Todi-Goldprojekt in Liberia deutlich beschleunigen

Zodiac Gold (WKN A3EKSC / TSXV ZAU) hat seine jüngste Privatplatzierung aufgrund enormer Investorennachfrage nicht nur mehrfach aufgestockt, sondern nun auch überaus erfolgreich abgeschlossen. Der westafrikanische Goldexplorer sammelte brutto 5,6 Millionen Kanadische Dollar ein und füllte seine Unternehmenskasse damit auf komfortable neun Millionen Dollar. Dieser starke finanzielle Rückhalt gibt dem Management um CEO David Kol genau die nötige Schlagkraft, um die Exploration auf dem Flaggschiffprojekt Todi in Liberia erheblich zu beschleunigen.

Frisches Kapital für eine aggressive Bohrkampagne

Mit dem neuen Kapital im Rücken schaltet Zodiac Gold vom Wartemodus direkt in die Offensive. Das Unternehmen plant ein vollständig finanziertes und äußerst ambitioniertes Bohrprogramm. Im Fokus steht dabei die Erweiterung der bekannten Goldmineralisierungen entlang des Streichens sowie die systematische Verdichtung wichtiger Zonen durch sogenannte Infill-Bohrungen. Darüber hinaus sollen die Bohrer auch in tiefere Gesteinsschichten vordringen, um das volle Potenzial mehrerer vielversprechender Zielgebiete zu testen. Das Management kann sich nun voll darauf konzentrieren, Werte im Boden freizulegen, anstatt sich um kurzfristige Finanzierungsfragen sorgen zu müssen.

Ein schlafender Riese in Westafrika

Liberia gilt unter Geologen noch immer als wenig erkundeter, aber überaus bergbaufreundlicher Geheimtipp mit gewaltigen Vorkommen. Genau hier kontrolliert Zodiac Gold ein gigantisches Landpaket von über 2.300 Quadratkilometern entlang der hochgradig spannenden Todi Shear Zone. Frühere Arbeiten haben das Explorationsrisiko bereits deutlich minimiert, da Gold sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe nachgewiesen wurde. Von den fünf akut bohrbereiten Zielgebieten lieferten zwei bereits in der Vergangenheit exzellente Goldabschnitte. Durch die prall gefüllte Kasse rücken nun auch die restlichen Zonen sowie ein spannendes Eisenerzpotenzial auf dem riesigen Areal in den direkten Fokus der Geologen.

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