NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag die New Yorker Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 2,1 Prozent auf 29.708 Punkte nach unten. Dies ist das Niveau vom 12. Juni. Zwischenzeitlich hatte das Minus 3,4 Prozent betragen.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich ebenfalls etwas und büßte zuletzt noch 0,7 Prozent auf 7.418 Punkte ein. Der Leitindex Dow Jones Industrial machte anfängliche Verluste sogar wett und lag zuletzt geringfügig im Plus bei 51.727 Punkten.

Zuvor hatten Gewinnmitnahmen bei den stark gelaufenen Technologietiteln Asiens Börsen stark belastet. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt, wo der Handel kurzzeitig ausgesetzt worden war.

Die Schwäche in der Tech-Branche laste auf der Marktstimmung, sagte Analyst Fabien Yip vom Handelshaus IG International. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für eine Beilegung des Kriegs gebe es zwar Fortschritte. Doch Yip sieht immer noch fundamentale Differenzen über die Auslegung der Bestimmungen des Rahmenabkommens, das beide Seiten vorab geschlossen haben.

Jian Shi Cortesi, Fondsmanagerin bei Gam Investment Management, ergänzte: "Viele Anleger verzeichnen mit ihren KI-Aktien hohe Gewinne, und jede Unsicherheit könnte sie dazu veranlassen, ihre Positionen zu reduzieren, um die Erträge zu sichern." Derzeit reagierten Tech-Aktien zudem besonders empfindlich auf die Zinsaussichten und mögliche Zinserhöhungen der Fed.

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hatte letzte Woche deutlich gemacht, dass er zum Ziel der Preisstabilität steht. Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent. Über das Jahr hinweg dürfte diese nach Überzeugung der US-Notenbank auf hohem Niveau bleiben./la/jha/

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