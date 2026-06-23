Das fiktive Szenario Europa 2031 zeigt, wie Europas Plan für eine technologische Souveränität geradewegs in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit führt. Das Papier sorgt für hitzige Diskussionen. Wir schreiben das Jahr 2031: Die europäische Wirtschaft liegt in Trümmern, während die USA und China die Welt dominieren. Während amerikanische und chinesische Konzerne dabei sind, die Reste der europäischen Auto- und Robotik-Industrie zusammenzukaufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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