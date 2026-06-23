Anthropic wird von einigen Claude-Nutzer:innen künftig einen Ausweis verlangen, um deren Identität verifizieren zu können. Mit dem Stopp von Mythos 5 und Fable 5 soll das nichts zu tun haben. Ein Detail sorgt derweil für Unruhe in der Netzgemeinde. Mitte Juni 2026 hatte Anthropic seine wenige Tage zuvor gestarteten neuen KI-Modelle Mythos 5 und Fable 5 weltweit abschalten müssen. Auslöser war eine Anweisung der US-Regierung, nur US-Bürger:innen Zugriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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