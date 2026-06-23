Nissan hat laut einem Medienbericht die Entwicklung einer rein elektrischen Version des Qashqai bereits Anfang 2025 gestoppt. Damit dürfte eine der drei einst für das britische Werk Sunderland angekündigten Batterie-elektrischen Baureihen vorerst nicht mehr umgesetzt werden. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf sechs mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Nissan selbst wollte sich nicht zu den Plänen für einen Batterie-elektrischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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