Der ACV hat einen Wasserstoff-Abschleppwagen in den regulären Pannenhilfebetrieb aufgenommen. Das Brennstoffzellenfahrzeug wird beim Kölner Partner LS Pannenservice eingesetzt und soll seine Alltagstauglichkeit unter realen Bedingungen beweisen. Nach Angaben des Automobil-Club Verkehr (ACV) handelt es sich um den ersten Wasserstoff-Abschleppwagen eines deutschen Automobilclubs im regulären Einsatz. Das Fahrzeug basiert auf dem PH2P Truck von Paul ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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