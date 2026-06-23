Auch wenn sich der DAX heute von seinen Tagestiefs etwas erholen konnte, hat sich das technische Bild mit dem erneuten Abprall an der 25 000er-Marke verschlechtert. Für Enttäuschung aus fundamentaler Sicht sorgten heute die mauen Quartalszahlen des Chemiegroßhändlers Brenntag und die schwächer als erwarteten deutschen Einkaufsmanagerindizes. Das Licht am Ende des deutschen Konjunkturtunnels scheint weiter entfernt zu sein, als sich das viele Investoren wünschen.

Eine potenzielle Entspannung im Nahost-Konflikt ist bereits in die Kurse eingepreist und fällt damit als positiver Impulsgeber aus. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass während der vereinbarten Verhandlungszeit von 60 Tagen schon der kleinste Zwischenfall im Nahen Osten zu einer erneuten Eskalation führt. Die Gemengelage gleicht einem Pulverfass mit sehr kurzer Lunte.

Zusätzlich drücken die erkennbaren Korrekturerscheinungen bei den Technologiewerten auf die Stimmung. Allein die Aktien von SpaceX haben in den vergangenen Handelstagen 35 Prozent verloren und damit rund 600 Milliarden Dollar vernichtet. Mit dem Kursrutsch nehmen auch die Zweifel an den derzeitigen Bewertungsständen bei vielen Halbleiter- und Technologieunternehmen wieder zu. Die Quartalszahlen von Micron Technology nach US-Börsenschluss werden diese entweder befeuern oder auflösen.

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