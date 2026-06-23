Die SpaceX-Aktie hat am Montag einen herben Dämpfer kassiert. Der Aktienkurs fiel um 16 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen in nicht einmal zwei Wochen nach dem spektakulären IPO zwischenzeitlich Amazon und Microsoft bei der Marktkapitalisierung überholt. Doch schon am Dienstag blasen die Bullen erneut zum Angriff.• SpaceX hat am Montag einen hohen Verlust verzeichnet.• Die Volatilität bleibt hoch• SpaceX will Anleihen ausgeben, um 20 Milliarden Dollar einzusammeln.Der Höhenflug von SpaceX hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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