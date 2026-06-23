Kevin Warsh sorgt als neuer Fed-Chef nicht für Entspannung, sondern für neue Nervosität an den Märkten: Statt Zinssenkungen rückt eher ein hawkisher Kurs in den Fokus, was Aktien und Krypto zunächst unter Druck gesetzt hat. Während der S&P während seiner ersten Pressekonferenz um ein Prozent fiel und Bitcoin zwischenzeitlich 2,66 Prozent verlor, bleibt die entscheidende Frage, ob die aktuelle Seitwärtsbewegung nur die Ruhe vor dem nächsten Impuls ist. Im Blick stehen dabei vor allem Bitcoin, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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