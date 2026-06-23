Mal wieder Jubelstüme im No Brainer Club: Nach einem schnellen 30%-Gewinntrade innerhalb von nur drei Wochen gibt es schon am Folgetag wieder dreistellige Renditen. NBC-Mitglieder feiern neue Depotwert-Hochs. Starker Wochenauftakt: +30% mit Fulcrum Therapeutics Am 2. Juni hatte der No Brainer Club die Aktie von Fulcrum Therapeutics zu einem Preis von 2,95 US$ erworben, nachdem an diesem Tag Anteile im Wert von fast 100 Millionen Dollar den Besitzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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