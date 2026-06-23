Gold, Silber und Bitcoin wackeln. Doch Marc Friedrich sieht keinen Trendbruch, sondern Chancen. Im Interview erklärt er, warum Anleger jetzt antizyklisch denken sollten.Der Rohstoff-Superzyklus ist vorbei, bevor er richtig begonnen hat? Marc Friedrich widerspricht im Gespräch mit Jan Willhöft auf wallstreetONLINE TV klar. Für ihn läuft weiterhin ein übergeordneter Bullenmarkt bei Gold, Silber, Minenaktien und Bitcoin. Die jüngste Korrektur sieht er nicht als Trendbruch, sondern als gesunde Konsolidierung nach einem extremen Anstieg. Friedrich sagt: Wer jetzt in Panik aussteige, könnte den nächsten Aufwärtsimpuls verpassen. Gold kämpft mit der Marke von 4.000 US-Dollar, Silber mit der Zone …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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