Gold und Silber geraten am 23. Juni 2026 deutlich unter Druck. Der Rückgang trifft einen Markt, der zuvor stark von geopolitischer Unsicherheit und Zinssenkungsfantasie profitiert hatte. Nun prüfen Anleger, ob die hohen Preise noch zur neuen Lage passen.Gold fällt deutlich zurück Der Goldpreis fiel am Dienstag auf rund 4.120,40 Dollar je Feinunze. Umgerechnet entspricht das etwa 3.603 Euro. Damit lag Gold 1,70 Prozent unter dem Vortag und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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