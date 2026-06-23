Mainz (ots) -
Woche 27/26
Sa., 27.6.
Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten:
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kroatien - Ghana
Vorrunde Gruppe L
Übertragung aus Philadelphia/USA
Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT)
oder
ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Panama - England
Vorrunde Gruppe L
Kommentator: Gari Paubandt
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6300696
Woche 27/26
Sa., 27.6.
Bitte nochmaligen neuen Ausdruck beachten:
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kroatien - Ghana
Vorrunde Gruppe L
Übertragung aus Philadelphia/USA
Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT)
oder
ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Panama - England
Vorrunde Gruppe L
Kommentator: Gari Paubandt
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6300696
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