FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Juni



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung

10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung

13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung

14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung

20:15 USA: Qualcomm, Investor Day

22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.



09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.

10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin

Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)

12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel °



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