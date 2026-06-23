Das 23-MW/200-MWh-CO2-Batterieprojekt stellt die erste bilaterale Vereinbarung zwischen den Unternehmen dar, das zur Entlastung des Stromnetzes, zur Förderung der Versorgungssicherheit und zur Beschleunigung einer rund um die Uhr verfügbaren CO2-freien Energieversorgung nicht nur in Irland beiträgt.

Heute kündigten Energy Dome, ein führender Entwickler von Technologien zur Langzeit-Energiespeicherung, und Google ihren ersten bilateralen kommerziellen Vertrag für ein 23-MW-/200-MWh-CO2-Batterieprojekt in der Grafschaft Offaly, Irland, an. Das Projekt ist Teil einer langfristigen Partnerschaft zwischen den Unternehmen, die im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde. Ziel der Vereinbarung ist es, die CO2-Batterietechnologie von Energy Dome in großem Umfang einzusetzen und Google dadurch den Zugang zu erschwinglicher, sicherer und rund um die Uhr verfügbarer sauberer Energie für Stromnetze weltweit zu erleichtern. In diesem Monat wurde bereits ein 19-MW/200-MWh-Projekt in Arizona angekündigt, an dem Energy Dome, Google und der örtliche Versorger SRP beteiligt sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260623820797/de/

Rendering of Energy Dome's CO2 Battery project near Rhode, County Offaly, Ireland.

Dieses Projekt wird von Energy Dome unter Einsatz seiner firmeneigenen CO2-Batterie-Technologie entwickelt, betrieben und verwaltet. Bei dieser Technologie wird Netzstrom genutzt, um CO2 zu komprimieren und zu speichern. Bei Bedarf wird das CO2 dann durch eine Turbine expandiert, um Energie zu erzeugen, die wieder ins Netz eingespeist wird.

Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit des Netzes in Irland stärken

Die irische Regierung hat herausgefunden, dass Langzeit-Energiespeicherung die Sicherheit der Stromversorgung erhöht und gleichzeitig die Kosten für den Betrieb senkt. Außerdem hilft diese Technologie bei der Umsetzung des ehrgeizigen Ziels, 80 des Stroms bis 2030 aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen.

Mit diesem Projekt wollen Google und Energy Dome herausfinden, wie Technologien zur Langzeit-Energiespeicherung zu einem erschwinglichen, sicheren und sauberen Stromnetz in Irland beitragen können. Die CO2-Batterie von Energy Dome speichert in Zeiten des Überangebots überschüssige Energie und stellt in Zeiten hoher Netzbelastung zuverlässig Leistung bereit. Dies ermöglicht eine intelligente und kosteneffiziente Nutzung der erneuerbaren Energiequellen. Das System wird ausgeglichen und lokale Engpässe im Netz treten nur noch selten auf.

Der Standort befindet sich in der Grafschaft Offaly in den irischen Midlands in der Nähe der Stadt Rhode und liegt strategisch günstig an einem wichtigen Knotenpunkt des irischen Stromnetzes, von dem aus Hochspannungsleitungen den Großraum Dublin versorgen. Der Ausbau der Energieressourcen in dieser Region ist für ein stärkeres Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung.

Das gemeinsam mit Lumcloon Energy, einem führenden lokalen Projektentwickler mit Sitz in den Midlands, entwickelte Projekt von Energy Dome schafft durch den Einsatz seiner Spitzentechnologie Arbeitsplätze und bietet der Region langfristige Vorteile. Das Projekt befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen torfbefeuerten Wärmekraftwerks und wird diese Industriebrache erneut beleben und sie in einen Motor für die Energiewende umwandeln. Das in der Nähe des Rhode Green Energy Park gelegene Gebiet verfügt über reichlich Energieressourcen, darunter Solar- und Windenergie, die jedoch aufgrund hoher Netzüberlastung vor Ort nicht vollständig genutzt werden können. Durch die Speicherung von Energie für den späteren Einsatz entlastet das Projekt das Netz und vermeidet den kostspieligen Ausbau von Übertragungsleitungen, was zu Kosteneinsparungen führt.

Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome, sagte: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Google an einem Projekt zu arbeiten, das die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes stärkt und den Weg für eine rund um die Uhr verfügbare, CO2-freie Energieversorgung in Irland ebnet. Dieses Projekt ist die erste bilaterale Initiative im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen, deren Ziel es ist, CO2-Batterieprojekte in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zu entwickeln."

Im Vergleich zu den meisten Batterie-Lieferketten, die auf Lithium-Ionen und andere kritische Mineralien angewiesen sind, kommen bei der CO2-Batterie von Energy Dome verfügbare und handelsübliche Komponenten zum Einsatz. Die Einführung der bewährten Technologie von Energy Dome in Irland zeigt, wie regelbare Energiespeicher mit langer Laufzeit den steigenden Strombedarf decken und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und Versorgungssicherheit im Land stärken können.

"Bei Google setzen wir uns dafür ein, Energietechnologien der nächsten Generation zu fördern, um die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes zu stärken und im System dringend benötigte Speicherkapazitäten zur Verfügung zu stellen", sagte Vanessa Hartley, Head of Google Ireland. "Dieser Meilenstein ist ein weiterer Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft mit Energy Dome. Deren vielversprechende Technologie zur Langzeit-Energiespeicherung soll skaliert werden, um den Weg in eine Zukunft mit erschwinglicher, sicherer und sauberer Energie zu ebnen."

Für das Projekt liegen bereits die Grundstücksrechte, die Baugenehmigung und der Netzanschluss vor. Zudem wurde von EirGrid, dem staatlichen Übertragungsnetzbetreiber, ein 10-jähriger Kapazitätsvertrag vergeben, und die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen. Energy Dome plant den Bau einer zweiten 200-MWh-Anlage an diesem Standort, um so einen Speicherknotenpunkt für Langzeitspeicher in den irischen Midlands zu etablieren.

Über Energy Dome

Energy Dome ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für Energieversorger und KI-Infrastruktur, die auf seiner patentierten CO2-Batterietechnologie basieren. Das firmeneigene System liefert kostengünstige, regelbare Kapazitäten sowie rund um die Uhr sauberen, zuverlässigen Strom unter Verwendung verfügbarer Materialien und trägt so zur Netzzuverlässigkeit, Energiesicherheit und industriellen Wettbewerbsfähigkeit bei. Angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs, der durch KI-Anwendungen, Hyperscale-Computing und den raschen Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur bedingt ist, treibt Energy Dome den kommerziellen Einsatz seiner Technologie voran. Ziel sind erschwingliche, zuverlässige, skalierbare und emissionsarme Lösungen für Energieversorger, Energieanbieter, Hyperscaler und große Energieverbraucher.

Über Google

Die Mission von Google ist es, die Informationen der Welt zu ordnen und sie für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Mit Produkten und Plattformen wie der Google-Suche, Google Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome und YouTube spielt Google eine wichtige Rolle im Alltag von Milliarden von Menschen und hat sich zu einem der bekanntesten Unternehmen der Welt entwickelt. Google ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260623820797/de/

Contacts:

Kontakt für Medien: m.torchio@energydome.com