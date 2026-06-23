Schon seit Frühjahr 2025 ist der chinesische Hersteller Xiaomi offizieller Partner des Nürburgrings - und hat auf der Rennstrecke seitdem schon Rekorde in verschiedenen Kategorien aufgestellt. Neu dazu kommt nun die schnellste Runde in einem autonom fahrenden Fahrzeug - allerdings war die deutlich langsamer als mit Profi-Fahrer. Von einer Rekordfahrt zu sprechen, ist im Fall des autonomen Xiaomi YU7 GT dabei eigentlich übertrieben: Denn wie der Betreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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