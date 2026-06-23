Extremwetter wird zum harten Standort- und Kapitalmarktrisiko. Während Menschen und Staaten immer stärker belastet werden, entsteht an den Märkten ein Investitionsfeld im zweistelligen Billionenbereich. Der Klimawandel ist längst nicht mehr nur ein ökologisches Thema, sondern ein makroökonomischer Risikofaktor. Steigende Temperaturen, häufigere Wetterextreme und teurere Schäden zwingen Staaten, Unternehmen und Investoren zu einer grundlegenden Neubewertung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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