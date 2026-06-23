Der Bericht "CISO Outlook 2026" zeigt, dass 73 der Sicherheitsverantwortlichen KI eher als Chance denn als Risiko betrachten, während traditionelle und KI-gesteuerte Cyberbedrohungen weiterhin bestehen

CSC, ein Domain-Registrar für Unternehmen und weltweit führend bei der Abwehr von Bedrohungen in den Bereichen Marken, Betrug, Domains und das Domain Name System (DNS), hat heute eine neue Studie veröffentlicht, die untersucht, wie Chief Information Security Officers (CISOs) sich an ein sich weiterentwickelndes Ökosystem der künstlichen Intelligenz (KI) anpassen und gleichzeitig traditionelle Cyberbedrohungen wie DNS-Ausfälle bewältigen. Laut dem Bericht CISO Outlook 2026 von CSC geben 73 der Befragten an, dass KI für die Cybersicherheit eher eine Chance als ein Risiko darstellt. Dennoch stehen diese Sicherheitsverantwortlichen weiterhin vor Herausforderungen bei der Abwehr von Angriffen, darunter KI-gestützte Algorithmen zur Domain-Generierung (DGAs), die von 86 der Befragten als Bedrohung genannt werden.

Um die Sichtweise der CISOs auf die aktuelle Cybersicherheitslandschaft umfassend zu verstehen, befragte CSC im ersten Quartal 2026 300 Führungskräfte darunter CISOs, Chief Technology Officers (CTOs), Chief Information Officers (CIOs) und Leiter der Cybersicherheit.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts CISO Outlook 2026 gehören:

Die Befragten stuften die drei größten Bedrohungen 2025 wie folgt ein: 1) Domain-/DNS-Hijacking und Angriffe zur Übernahme von Subdomains; 2) Cybersquatting, einschließlich Typosquatting und Online-Fälschungen; sowie 3) Ransomware und Malware

Nur 14 der Befragten geben an, dass sie "sehr zuversichtlich" sind, was die Fähigkeit ihres Unternehmens angeht, Domain-Angriffe abzuwehren, wobei jeder zehnte Befragte der Meinung ist, dass große Unternehmen und Organisationen gegen DNS-Ausfälle "erheblich untergeschützt" sind

98 der Befragten sind besorgt über die Risiken, die damit verbunden sind, KI-basierten Systemen von Drittanbietern einschließlich großer Sprachmodelle (LLMs) Zugriff auf Unternehmensdaten zu gewähren

79 geben an, sie seien "besorgt" oder "sehr besorgt", dass der Einsatz von KI-Tools durch Lieferanten und Partner ein Cybersicherheitsrisiko für ihre Organisation darstellt; dennoch geben fast drei Viertel (70 %) der Befragten an, dass ihre Organisationen Risikokontrollen nur bei wichtigen Lieferanten anwenden

Mit Blick auf den Rest des Jahres 2026 und darüber hinaus erwarten die Befragten, dass Identitätsdiebstahl und Verleumdung in sozialen Medien die größte Cybersicherheitsbedrohung darstellen werden noch vor Domain- und DNS-Hijacking, Angriffen zur Übernahme von Subdomains und Cybersquatting

Viele CISOs setzen ihre positive Einstellung gegenüber KI in die Praxis um und nutzen neue Tools, um der zunehmenden Verbreitung von Cyberbedrohungen entgegenzuwirken. Mehr als die Hälfte (57 %) der Umfrageteilnehmer bestätigte, dass sie KI-basierte Überwachungs- und Durchsetzungslösungen einsetzen, und 44 nutzen KI-basierte Lösungen zur Erkennung von Bedrohungen und zur Betrugsprävention. Beide Zahlen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, als 50 KI-basierte Überwachungs- und Durchsetzungslösungen und 36 KI zur Erkennung von Bedrohungen und zur Betrugsprävention einsetzten, was zeigt, dass die Technologie eine zunehmend positive Rolle beim internen Bedrohungsmanagement spielt.

"Da Cyberkriminelle KI weiterhin auf neue Weise nutzen, um gezielte und groß angelegte Angriffe zu starten darunter auch solche, die gezielt Domains ausnutzen -, müssen sich die Strategien der CISOs zum Domänenrisiko weiterentwickeln, um mit der zunehmenden Komplexität dieser Bedrohungen Schritt zu halten", erklärt Ihab Shraim, Chief Technology Officer von CSCs Digital Brand Services. "2026 müssen CISOs und Sicherheitsverantwortliche der Sicherung grundlegender digitaler Bausteine für ihre Unternehmen Priorität einräumen, wie beispielsweise DNS, das mittlerweile als kritische Infrastruktur gilt, jedoch oft übersehen wurde. Agentenbasierte KI könnte dieses Risiko weiter verschärfen, indem sie böswilligen Akteuren ermöglicht, Aufklärung, Identitätsbetrug und domänenbasierte Angriffe in großem Maßstab zu automatisieren, was proaktive Domänensicherheit und -überwachung für Unternehmen noch dringlicher macht."

Um mehr über die wichtigsten Anliegen und Prioritäten der CISOs für das Jahr 2026 zu erfahren und den vollständigen Bericht herunterzuladen, besuchen Sie https://www.cscdbs.com/de/ressourcen/2026-ciso-cybersicherheit-outlook-bericht/. Weitere Informationen darüber, wie CSC CISOs und Sicherheitsteams bei der Domänensicherheit und -verwaltung unterstützt, finden Sie unter cscdbs.com.

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CSC ist der bevorzugte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand) mit Schwerpunkt auf Domänensicherheit und -management sowie digitalem Markenschutz und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch die Nutzung der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Ressourcen und ihren Ruf zu schützen und so erhebliche Umsatzverluste zu vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domänen abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Anfangsphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

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