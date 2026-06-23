© Foto: Richard Drew - APJPMorgan warnt vor der größten Quartals-Umschichtung seit mindestens vier Jahren. Der Markt könnte wackeln, aber die Ursache ist technischer Natur.An der Wall Street rückt zum Quartalsende ein technischer Belastungstest näher. Nach Schätzungen von JPMorgan könnten große institutionelle Anleger weltweit Aktien im Volumen von rund 165 Milliarden US-Dollar verkaufen und im Gegenzug in Anleihen umschichten. Das wäre die größte vierteljährliche Neugewichtung seit mindestens vier Jahren. Auslöser ist nicht Panik vor einer Rezession, sondern die starke Entwicklung der Aktienmärkte: Wenn Aktien in großen Mischportfolios stärker steigen als Anleihen, wächst ihr Anteil über die Zielquote hinaus. Um …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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