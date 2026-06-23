Das Analysehaus Metzler Ratings hat die zweite Auflage ihres Meta-Ratings in der privaten Krankenversicherung veröffentlicht. In diesem "Rating der Ratings" wird ermittelt, welche PKV-Anbieter im letzten Jahr über mehrere Ratings hinweg am besten abgeschnitten haben. Nur ein Anbieter kann mit einem "sehr guten" Ergebnis aufwarten. Das auf Versicherer spezialisierte Analysehaus Metzler Ratings hat zum zweiten Mal ein "Rating der Ratings" für private Krankenversicherer veröffentlicht. Das Meta-Rating ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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