Der Verteidigungssektor kocht - und ein noch recht frisches Gesicht an der Börse sorgt jetzt für mächtig Furore in der Tiefsee! Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4) hat einen dicken Fisch an Land gezogen. Über die hochspezialisierte Tochtergesellschaft develogic sicherten sich die Norddeutschen einen neuen Großauftrag im Wert von rund 6 Millionen Euro. Die Nachricht beweist: Wer beim Schutz kritischer Infrastrukturen und maritimer Verteidigung mitmischen will, kommt an Gabler nicht vorbei. Für die Aktie könnte dies der Startschuss für eine neue Aufwärtswelle sein. Hightech im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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