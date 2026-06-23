Krisenstimmung im Luxussegment? Bei der virtuellen vierten ordentlichen Hauptversammlung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ging es ans Eingemachte. Der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Leiters stellte sich am 23. Juni den Aktionären und verbarg nicht, dass die Lage für den Stuttgarter Vorzeige-Autobauer ungemütlich bleibt. Doch statt in Agonie zu verharren, bläst Leiters zum radikalen Umbau. Mit der neuen "Strategie 2035" soll die Sportwagen-Schmiede geschrumpft, gestrafft und wieder auf maximale Profitabilität getrimmt werden. Für Anleger bedeutet das kurzfristig: Sicherheitsgurte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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