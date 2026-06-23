KI-Tools können Probleme auf deinem Windows-Computer beheben, benötigen dafür in der Regel aber Zugriff auf das System. Mit einem kleinen Umweg schaffst du es, Fehler analysieren zu lassen, ohne Claude, ChatGPT und Co. auf deinen PC zugreifen zu lassen. Immer mehr KI-Tools haben mittlerweile die Fertigkeit, deinen Computer zu steuern. Dabei können sie etwa Dateien sortieren, selbige analysieren und Zusammenfassungen davon erstellen. Manche KI-Coding-Tools ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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