© Foto: BONNIE CASH - picture alliance / newscomJamie Dimon spricht von einem "kleinen Tsunami", Jim Paulsen sieht Korrektursignale reifen. Nach den ersten Kursverlusten wächst die Angst an der Wall Street vor dem nächsten Rutsch.Die Wall Street hat die Risiken monatelang weggelächelt - jetzt bekommt die Rallye erste Risse. Nach der starken KI-getriebenen Aufwärtsbewegung zeigen die Kurse Schwäche, während zwei erfahrene Marktstimmen vor Sorglosigkeit warnen: JPMorgan-Chef Jamie Dimon blickt auf die großen geopolitischen Verschiebungen, Ökonom Jim Paulsen auf die überhitzte KI-Fantasie. Der S&P 500 ist in den vergangenen fünf Jahren zwar um fast 80 Prozent gestiegen, der Nasdaq sogar um mehr als 86 Prozent. Doch gerade diese …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE