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Carnival nach Zahlen: Buchungsrekord, Gewinnsprung - Aktie vor Ausbruch?

Die Carnival Corporation rückt nach den aktuellen Quartalszahlen wieder in den Fokus der Anleger. Der Kreuzfahrt-Riese meldet starke Nachfrage, hohe Buchungsstände und eine deutliche Verbesserung beim bereinigten Ergebnis. Nach dem historischen Einbruch während der Corona-Pandemie hat sich das Geschäft eindrucksvoll zurückgemeldet: Die Flottenauslastung steigt, die Kunden buchen wieder kräftig und der weltweite Kreuzfahrtmarkt profitiert vom anhaltenden Reiseboom. Damit stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist Carnival nur eine Erholungsstory - oder beginnt hier gerade der nächste größere Aufwärtsschub?

Gleichzeitig bleibt die Aktie kein Selbstläufer. Die hohe Verschuldung aus der Pandemiezeit, steigende Kosten, der Ölpreis und mögliche Schwankungen bei der globalen Konsumnachfrage bleiben wichtige Risikofaktoren. Genau deshalb sind die neuen Quartalszahlen so spannend: Sie liefern Hinweise darauf, ob Carnival die starke Nachfrage auch nachhaltig in Gewinne umwandeln kann. Im Video analysieren wir die aktuellen Zahlen, den Ausblick des Managements, die Aussagen des CEOs und natürlich das Chartbild. Dabei geht es um die Frage, welche Marken jetzt wichtig werden - und ob die Carnival Aktie nach Buchungsrekord und Gewinnsprung tatsächlich vor dem Ausbruch steht.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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