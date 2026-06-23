Berlin (ots) -Unter dem Titel "escalators to: big bang" präsentieren 43 Meisterschüler*innen und Diplomand*innen der Fachgebiete Malerei und Bildhauerei ihre Werke in der Radsetzerei auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain. Die weißensee kunsthochschule berlin lädt herzlich ein zur Vernissage am 3. Juli von 18 bis 22 Uhr.Mit Malerei, Zeichnung, Fotografie, Video, Skulptur, Textilarbeit und Installation verleihen die Absolvent*innen der weißensee kunsthochschule berlin ihrem Blick auf unsere bewegte Gegenwart Ausdruck. Der Titel "escalators to: big bang" soll dabei auf die Widersprüche ihres künstlerischen Weges verweisen: Eine Rolltreppe bewegt sich gerade und effizient nach oben - doch Entwicklungen sind komplex, vielschichtig und selten geradlinig. Insbesondere der Übergang von der Kunsthochschule in den Kunstbetrieb ist von dieser Ambivalenz geprägt: Strukturelle Vorgaben, Marktmechanismen und Erwartungen beeinflussen die künstlerische Arbeit, ohne den offenen Prozess vollständig einfangen zu können. Die Ausstellung markiert den Moment des Aufbruchs - vom geschützten Hochschulraum in die unvorhersehbare Kunstwelt. Ein Zitat der Schriftstellerin Christiana Spens dient dabei als Leitmotiv: "Even when it all blows up, there will always be stars and there will always be dark matter: for this is the art world." Für die Besucher*innen bietet die Ausstellung die Möglichkeit, junge Talente am Anfang ihrer Karriere zu entdecken.escalators to: big bangZentrale Abschlussausstellung der Fachgebiete Bildhauerei und MalereiRadsetzerei BerlinRevaler Straße 99, Halle 16, 10245 BerlinEröffnung: Fr., 3.7.2026, 18-22 UhrÖffnungszeiten: 4./5.7. & 11./12.7.2026, 12-19 UhrMit: Canberk Akçal, Hannes Berwing, Elisa Bosse, Sophia Henry Brown, Alessio Cannizzo, Yan Chmarau, Héloïse Delcros, Lunita July Dorn, Anna Eigner, Elena Mir Fakhraei, Nina Frommelt, Quang Vinh Giang, Gala Lillian Glotzbach, Christopher von Gruben, Eileen Helm, Vincent Hüdepohl, Leyla Kampeter, Yeosong Kim, Fruzsina Kiss, Laurids Koehne, Steffen Kurras, Jian Langjie, Mano Leyrado, Joh List, Noah Lübbe, Mila Asmira Mazo Cano, Hami N. K. Mehr, Sepidar Niroomand, Paul Ohnersorgen, Minori Ouchi, Pippa Patiño, Esther Valerie Riegler, Sigune Roloff, Alec Ross, Johannes Seluga, Olga Shalashova, Ida-Marie Simonsen, Janosch Sinn, Leevke Succow, Lili Marie Theilen, Shulamith Weisz Quinn, Anna Zachariades, Sheila ZimmermannKuration: Emily Pretzsch und Leopold Caspar SchaeferPerformance-Kuration: Mara Aiko BushilPressekontakt:Veronika BreuningPresse- und Öffentlichkeitsarbeitweißensee kunsthochschule berlinBühringstraße 20, D-13086 BerlinTelefon: +49 (0)30 47705-222, E-Mail: presse@kh-berlin.deOriginal-Content von: weißensee kunsthochschule berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174269/6300715