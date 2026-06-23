Der DAX hat am Dienstag Verluste verzeichnet. Zum Handelsschluss notierte der DAX mit 24.893 Zählern fast ein Prozent schwächer. Zwar gelang im späten Handel eine leichte Erholung vom Tagestief, doch der technische Ausblick hat sich durch das erneute Scheitern an dieser charttechnischen Widerstandslinie eingetrübt.• Der DAX fällt am Dienstag unter die 25.000-Punkte-Marke• Im DAX notierte Infineon am Index-Ende.• Der Dämpfer im Chipsektor belastet die Anlegerstimmung.Die neuen Sorgen rund um den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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