Der führende Hersteller von Rohrleitungssystemen setzt eine KI-gestützte Plattform ein, um Richtlinienkontrollen einzuführen, manuelle Abrechnungen zu eliminieren und messbare Kosteneinsparungen zu erzielen

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von ISOPLUS, einem führenden Hersteller von vorisolierten Rohrleitungssystemen für Fernwärme und -kühlung, ausgewählt wurde, um dessen weltweites Reise- und Spesenmanagement zu konsolidieren.

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Leading manufacturer of pipe systems deploys AI-powered platform to establish policy control, eliminate manual accounting, and drive measurable cost savings

Nach dem Erfolg der Partnerschaft von Navan mit der gesamten Viessmann Generations Group hat sich ISOPLUS dafür entschieden, seine Reise- und Spesenabwicklung mit Navan zu konsolidieren und damit erhebliche unkontrollierte Reise- und Spesenausgaben zu vermeiden.

"Navan automatisiert diese mühsame Arbeit und verschafft uns die Finanzkontrolle in Echtzeit, die wir benötigen, um unser Unternehmen straffer und effizienter zu führen", sagte Dirk Seibert, Leiter der Konzernrechtsabteilung und des Personalwesens sowie Chief Compliance Officer bei ISOPLUS. "Wir freuen uns darauf, die Technologie bei ISOPLUS einzuführen und mehr Mitarbeitern eine einfachere Handhabung sowie einen regelkonformeren Prozess für die Buchung von Reisen und die Verwaltung von Spesen zu ermöglichen."

Zuvor führte ein Mangel an proaktiver Richtlinienkontrolle dazu, dass bei ISOPLUS schätzungsweise 25 der Reisen außerhalb des Systems gebucht wurden, was zu unkontrollierten Mehrausgaben führte. Zudem bearbeitete das Finanzteam jährlich etwa 6.000 Spesenabrechnungen ohne ausreichende Kontrolle und mit hohem manuellem Aufwand. Durch den Einsatz von Navan erwartet ISOPLUS eine Kostensenkung bei den Reisekosten um 10 durch die Einrichtung intelligenterer, automatisierter Arbeitsabläufe.

"Wenn ein Unternehmen ernsthaftes, langfristiges Wachstum anstrebt, muss es draußen in der Welt Kunden treffen und neue Geschäftsbeziehungen aufbauen", sagte Zahir Abdelouhab, SVP, Enterprise Sales, Navan. "Das Letzte, was es dabei braucht, ist eine langsame und fragmentierte Reise- und Spesenlösung. Wir freuen uns sehr, den Mitarbeitern von ISOPLUS die Navan-Erfahrung näherzubringen."

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur automatisierten Spesenabrechnung und das mit Support rund um die Uhr bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen. Sehen Sie sich an, wie Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Über ISOPLUS

Die ISOPLUS Group mit Hauptsitz in Rosenheim, Bayern, ist der führende europäische Hersteller von vorisolierten Rohrleitungssystemen, vor allem für die Nah- und Fernwärmeversorgung, und beliefert seit über 35 Jahren zahlreiche Kunden mit innovativen und nachhaltigen Energielösungen. Mit rund 1.600 Mitarbeitern und 10 zertifizierten Produktionsstandorten ist die Unternehmensgruppe in über 30 Ländern vertreten. ISOPLUS bedient seinen breit gefächerten Kundenstamm, bestehend aus lokalen Versorgungsunternehmen, Kommunen und Bauunternehmen, über ein Direktvertriebsmodell mit einem breiten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.isoplus.group.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "prognostizieren", "wird" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Navan auf Formular 10-Q beschrieben sind, der am 11. Juni 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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